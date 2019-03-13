Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уволился генеральный конструктор системы ГЛОНАСС 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин написал заявление об увольнении и в ближайшее время займёт должность руководителя «Роскартографии». ЦНИИмаш (основной институт «Роскосмоса») может начать поиск кандидатуры на вакантную должность.
Процесс затянется до июня текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в отрасли.
«Вчера Сергей Николаевич попрощался с коллегами в ЦНИИмаш», — сообщили в учреждении.
В «Роскартографии» журналистам подтвердили, что руководство ведомства собирается утвердить Карутина в новой должности.
Ранее News.ru сообщал, что выведенный на внеплановое техобслуживание навигационный спутник «Глонасс-М» заработал по целевому назначению. Проблемы с аппаратом начались 9 марта 2019 года.
News.ru: последние новости
Всемирная паутина уже 30 лет завлекает пользователей в свои сети Рогозин поздравил Маска с испытанием Crew Dragon Монету в память о Стивене Хокинге выпустили в Британии
Наука и техника , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РИА Новости
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Состояние Началовой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
«Русские витязи» занялись боевыми ракетами
Армия Оружие
Главный обнальщик России досрочно вышел из тюрьмы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение