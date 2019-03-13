Уволился генеральный конструктор системы ГЛОНАСС

Генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин написал заявление об увольнении и в ближайшее время займёт должность руководителя «Роскартографии». ЦНИИмаш (основной институт «Роскосмоса» ) может начать поиск кандидатуры на вакантную должность.

Процесс затянется до июня текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в отрасли.

«Вчера Сергей Николаевич попрощался с коллегами в ЦНИИмаш», — сообщили в учреждении.

В «Роскартографии» журналистам подтвердили, что руководство ведомства собирается утвердить Карутина в новой должности.

Ранее News.ru сообщал, что выведенный на внеплановое техобслуживание навигационный спутник «Глонасс-М» заработал по целевому назначению. Проблемы с аппаратом начались 9 марта 2019 года.