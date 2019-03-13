Уволился генеральный конструктор системы ГЛОНАСС 

Генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин написал заявление об увольнении и в ближайшее время займёт должность руководителя «Роскартографии». ЦНИИмаш (основной институт «Роскосмоса») может начать поиск кандидатуры на вакантную должность.
Процесс затянется до июня текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в отрасли.
«Вчера Сергей Николаевич попрощался с коллегами в ЦНИИмаш», — сообщили в учреждении.
В «Роскартографии» журналистам подтвердили, что руководство ведомства собирается утвердить Карутина в новой должности.
Ранее News.ru сообщал, что выведенный на внеплановое техобслуживание навигационный спутник «Глонасс-М» заработал по целевому назначению. Проблемы с аппаратом начались 9 марта 2019 года.