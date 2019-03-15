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Запуск «Гонцов» отложен из-за отсутствия комплектующих с Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 53 минуты назад
Отправка трех низкоорбитальных спутников связи «Гонец-М» ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк перенесена с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Гонец-М» не могут запустить с 2017 года из-за отсутствия комплектующих с Украины, необходимых для системы управления разгонного блока «Бриз-КМ». Аппаратура системы управления создана на харьковском предприятии «Хартрон». После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию.
Как пояснил источник РИА «Новости», систему управления предполагалось взять у Минобороны, у которого осталась резервная аппаратура после проведения пуска «Рокота» с военными спутниками, однако ее передача затянулась.
«Поэтому не исключен и дальнейший перенос запуска «Гонцов-М», — сообщил источник.
По его словам, разгонный блок «Бриз-КМ» пока не отправлен в «Плесецк» и находится в центре Хруничева в ожидании украинской аппаратуры.
В декабре 2015 года сообщалось, что система персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» успешно прошла летные испытания и рекомендована госкомиссией для ввода в эксплуатацию.
В конце 2017 года газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России и Украины остался шанс на сближение в космосе.
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Наука и техника , Видео , Технологии , Министерство обороны , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Плесецк
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