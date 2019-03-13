Источник: запуск спутников «Гонец» перенесли

Отправка с "Плесецка" на орбиту трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" ракетой-носителем "Рокот" отложена с мая на июнь с вероятностью дальнейшего переноса из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее в отчете "Роскосмоса" сообщалось, что "Гонец-М" не могут запустить с 2017 года из-за отсутствия комплектующих с Украины , необходимых для системы управления разгонного блока "Бриз-КМ". Аппаратура системы управления создана на предприятии "Хартрон" ( Харьков , Украина). После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию.

"Вследствие отсутствия украинской аппаратуры системы управления разгонного блока "Бриз-КМ" отложен с мая на июнь пуск ракеты-носителя "Рокот"с тремя спутниками "Гонец-М" с космодрома "Плесецк". Недостающий прибор предполагалось взять у министерства обороны РФ, у которого остался резервный после проведения пуска "Рокота" с военными спутниками, однако его передача затянулась. Поэтому не исключен и дальнейший перенос запуска "Гонцов-М", — сказал собеседник.

Ранее другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что в конце года планируется запустить еще три спутника "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б". В 2020 году предполагается еще один пуск "Союза-2.1б" с тремя "Гонцами-М". В 2021-2022 годах шесть спутников "Гонец-М" намечается вывести на орбиту двумя ракетами "Ангара-1.2" по три аппарата на каждой.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.