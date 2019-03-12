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НАСА выложило в сеть фото духовника «Роскосмоса» 

РИА Новости + ещё 1 5 минут назад
Фото: NASA
НАСА опубликовало в своем Flickr фотографию духовника госкорпорации "Роскосмос" отца Сергия (Бычкова), настоятеля храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур.
"Российский православный священник отец Сергий позирует фотографу в ожидании поезда, транспортирующего ракету "Союз" к стартовому столу, вторник, 12 марта, 2019 год на космодроме Байконур в Казахстане", — говорится в подписи к фотографии.
На фотографии отец Сергий позирует в куртке с надписью "Духовник Роскосмоса". На груди красуется изображение ракеты "Союз-ФГ", а на руках нанесена надпись "Байконур" и российский триколор.
В "Роскосмосе" РИА Новости рассказали, что отец Сергий давно носит такое звание. Однако ранее на фотографиях с Байконура он появлялся либо в облачении священника, либо в форме сотрудника "Роскосмоса" — синей куртке.
Отец Сергий освящает ракеты, стартующие с Байконура, с 1998 года. Ему присуждено звание заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Отец Сергий входит в госкомиссию, которая утверждает международные экипажи, отправляющиеся на МКС.
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Наука и техника , Роскосмос , NASA , РИА Новости , Байконур
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