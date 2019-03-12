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Обновление Windows испортило компьютеры и разозлило пользователей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Новый апдейт для Windows 10 вызвал недовольство со стороны пользователей из-за негативного влияния на производительность компьютеров.
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Как сообщает Ubergizmo, обновление с кодовым номером KB4482887 должно было привнести ряд улучшений в операционную систему, но на деле все вышло иначе.
По словам пользователей, после установки апдейта они столкнулись с падением производительности в играх и при работе с мышью. В частности, геймеры пожаловались на невозможность нормально играть в Destiny 2 и Anthem из-за просевшей частоты смены кадров.
В соцсетях также публикуются рекомендации по устранению ошибки — нужно удалить "кривой" апдейт и дождаться выхода нового.
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