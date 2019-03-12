В Испании найдены наскальные изображения крылатых существ

Исследователи из Университета Барселоны обнаружили в местечке Хорт-де-ла-Бекера художественное произведение возрастом 12,5 тысячи лет, повествующее, предположительно, об охоте древних людей на крупных птиц.

Отчет об исследовании опубликован в журнале L'Anthropologie, а коротко о нем рассказывается на сайте университета. Сообщается, что это всего четвертое наскальное изображение взаимодействующих людей и птиц, найденное в Европе.

Как правило, рисунки палеолита посвящены животным, в основном, козам, оленям и лошадям. В данном случае, по мнению ученых, древний художник мог запечатлеть момент охоты на птиц.

Артефакт возрастом около 12,5 тысячи лет представляет собой известняк длиной всего лишь 30 сантиметров. На нем изображены две человеческие фигуры и два крылатых существа. Исследователи считают, что это журавли. Изображение было создано при помощи кремневого инструмента.

"Пока это одна из немногих найденных сцен, которая предполагает зарождение нарративного искусства в Европе, — говорит ведущий автор статьи Инес Доминго. — Эта тема уникальна, поскольку она сочетает в себе образ охоты и материнства. В представленной сцене птицы привлекают внимание. А люди то ли преследуют их, то ли копируют их движения".

Исследователи уверены, что их находка — это исключительная веха в европейском палеолитическом наскальном искусстве из-за ее уникальности и превосходной сохранности.