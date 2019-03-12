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Гиены оказались приверженцами монархии 

Популярная механика 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Социальный статус зависит от того, кто готов поддержать претензии на его изменение или сохранение. А еще — от того, каков был уровень матерей. Потомок королевы имеет больше прав.
Это почти тоже самое, что мы видим в человеческом обществе, но это не у людей. Так живут пятнистые гиены в кенийском национальном парке Масаи Мара. В течение 27 лет пять сменившихся за это время поколений гиен изучал профессор Мичиганского университета Кей Холекамп (Kay Holekamp).
Его исследование показывает, что в обществе гиен большие шансы на подъем по иерархической лестнице имеют особи, сумевшие заручиться поддержкой соплеменниц (у гиен строгий матриархат, самцы там не влиятельны). Достигнутые преимущества потом наследуются потомством, причем иногда — на протяжении нескольких поколений.
«Особи высокого ранга явно выигрывают от этой системы», — говорит Эли Страусс (Eli Strauss), биолог Массачусетского госуниверситета и ведущий автор исследования. «Но низкоранговые животные имеют мощный стимул для того, чтобы попытаться улучшить свое положение в обществе. Эта работа показывает, как преимущества высокого статуса согласуются с установлением отношений, которые структурируют неравенство в общества животных и человека ".
Подъем по пресловутой лестнице может привести к существенным различиям в питании и репродуктивном успехе. У некоторых животных социальный ранг определяется индивидуальными боевыми способностями или физическими характеристиками. Как правило, люди с низким рейтингом не могут победить своих более крупных или более сильных современников. Однако у других видов, таких как пятнистые гиены, исходный социальный ранг определяется наследованием материнского ранга.
Эту структуру можно сравнить с монархией. Королева находится на вершине, а ее потомки наследуют престол. Пятнистые гиены живут стаями. Статус „королевы“ приносит много преимуществ, тем более, что иерархия гиен стабильна. Иногда, однако, корона переходит к другой особи и „меньшие“ гиены поднимаются по лестнице.
»Мы часто видим, как маленькие люди доминируют над большими, и даже тяжело больные могут доминировать над здоровыми», — говорит Страусс.
Ключом к успешному «мятежу» или, напротив, подавлению оного, неизменно оказывается сила альянска, поддерживающего либо бунтующую особь, либо действующего лидера. Самки, добившиеся максимального успеха в поиске и сплочении соратниц, имеют максимальные шансы на высокий социальный статус, а их потомство — на его наследование.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в PNAS.
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