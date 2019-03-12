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Разработана робонога, самостоятельно учащаяся ходить 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Фото: Matthew Lin
Исследователи разработали роботизированную ногу, которая, используя специальные алгоритмы, учится ходить самостоятельно. Она, согласно разработчикам, способна довольно быстро научиться подходящей походке, адаптируясь к текущей среде.
Исследователи из Университета Южной Каролины создали роботизированную ногу, которая способна быстро адаптироваться к незнакомой среде и научиться подходящей походке, передает New Atlas. При разработке специалисты вдохновлялись тем, как учатся ходить некоторые животные, приобретая навык в течение нескольких минут после рождения.
Робонога, созданная исследователями, использует специальные алгоритмы. Она выполняет повторяющиеся экспериментальные движения, которые позволяют ей построить внутреннюю карту конечности и ее взаимодействий со средой. В итоге, как говорят разработчики, робонога довольно быстро разрабатывает собственную подходящую походку.
Специалисты отмечают отличие их разработки от других роботов, которые, как правило, запрограммированы для выполнения определенных задач в определенных сценариях (все возможные ситуации, естественно, таким образом учесть нельзя). Работа, посвященная новой разработке, была опубликована в журнале Nature Machine Intelligence.
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