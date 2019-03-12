Черная дыра попала на деньги

Знаменитый физик посвятил большую часть своей жизни изучению черных дыр. Работу над последней научной статьей, в которой он рассуждает о том, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, Хокинг успел завершить буквально за несколько дней до своей смерти.

Дизайнер монеты Эдвина Эллис рассказала, что «стремилась встроить огромную черную дыру в крошечную монету» как символ того, что ученому удавалось сделать самые сложные для понимания темы доступными и увлекательными для широкой публики. Она также отметила, что Хокинг, вероятно, посмеялся бы над этой монеткой, если бы был жив.

Монеты с черной дырой выпущены из разных сплавов и стоят от 10 до 795 фунтов стерлингов. Отмечается, что весь тираж уже зарезервирован.

Стивен Хокинг был одним из самых известных ученых современности, который также внес огромный вклад в популяризацию науки. Его самая знаменитая научно-популярная книга «Краткая история времени», увидевшая свет в 1988 году, стала бестселлером и разошлась тиражом более чем в 10 миллионов экземпляров. Физик умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

Ранее стало известно, что Хокинг также может быть изображен на новых банкнотах номиналом 50 фунтов стерлингов. Физик-теоретик вошел в список претендентов. Финальным отбором займется специальный комитет. Итоговое решение будет объявлено летом 2019 года.