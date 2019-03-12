Создатель интернета назвал главных врагов глобальной сети

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли в колонке, посвященной 30-летию всемирной паутины, перечислил главные угрозы глобальной сети. Ее публикует некоммерческая организация World Wide Web Foundation.

По мнению изобретателя, сеть превратилась в «общественную площадку, библиотеку, кабинет врача, магазин, школу, дизайн-студию, офис, кинотеатр, банк» и многое другое, но регулярные злоупотребления в интернете заставляют усомниться, «действительно ли сеть — это сила добра».

Бернерс-Ли не верит, что в следующие 30 лет интернет изменится в лучшую сторону. Негативных изменений можно избежать, если регулировать глобальную сеть, считает он. Главными угрозами, по его словам, являются умышленные хакерские атаки, спонсируемые государствами, преследования в интернете, платформы, поощряющие кликбейт и распространение дезинформации, а также снижение культуры общения в онлайне.

Изобретатель интернета заявил о необходимости создавать законы и системы, которые бы минимизировали эти угрозы. Бернерс-Ли также указал на необходимость менять стимулы для блогеров, увлекающихся кликбейтом, потому что популярные платформы его поощряют.

«Вы не можете просто обвинить одно правительство, одну социальную сеть или человеческую душу. Упрощенные нарративы рискуют истощить нашу энергию, поскольку мы пожинаем симптомы этих проблем вместо того, чтобы сосредоточиться на их первопричинах. Чтобы сделать это правильно, нам нужно объединиться в глобальное веб-сообщество», — приходит к выводу изобретатель сети.

Он призвал правительства адаптировать законы под цифровую эпоху, но при этом гарантировать интернету открытость и защиту прав и свобод граждан.