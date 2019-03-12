Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создатель интернета назвал главных врагов глобальной сети 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Nicolas Liponne / ZumaPress / Globallookpress.com
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли в колонке, посвященной 30-летию всемирной паутины, перечислил главные угрозы глобальной сети. Ее публикует некоммерческая организация World Wide Web Foundation.
По мнению изобретателя, сеть превратилась в «общественную площадку, библиотеку, кабинет врача, магазин, школу, дизайн-студию, офис, кинотеатр, банк» и многое другое, но регулярные злоупотребления в интернете заставляют усомниться, «действительно ли сеть — это сила добра».
Бернерс-Ли не верит, что в следующие 30 лет интернет изменится в лучшую сторону. Негативных изменений можно избежать, если регулировать глобальную сеть, считает он. Главными угрозами, по его словам, являются умышленные хакерские атаки, спонсируемые государствами, преследования в интернете, платформы, поощряющие кликбейт и распространение дезинформации, а также снижение культуры общения в онлайне.
Изобретатель интернета заявил о необходимости создавать законы и системы, которые бы минимизировали эти угрозы. Бернерс-Ли также указал на необходимость менять стимулы для блогеров, увлекающихся кликбейтом, потому что популярные платформы его поощряют.
«Вы не можете просто обвинить одно правительство, одну социальную сеть или человеческую душу. Упрощенные нарративы рискуют истощить нашу энергию, поскольку мы пожинаем симптомы этих проблем вместо того, чтобы сосредоточиться на их первопричинах. Чтобы сделать это правильно, нам нужно объединиться в глобальное веб-сообщество», — приходит к выводу изобретатель сети.
Он призвал правительства адаптировать законы под цифровую эпоху, но при этом гарантировать интернету открытость и защиту прав и свобод граждан.
Последние новости
Спасенная из гор хлама девочка-маугли начала говорить и откликаться на имя В России решили прекратить продажу сигарет Российские СМИ соврали про бегство Порошенко от националистов
Комментарии
Наука и техника , Интернет
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Решен вопрос с работой Арашукова
Происшествия
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение