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Глава NASA позвонил Рогозину, чтобы похвастаться 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор NASA Джим Брайденстайн позвонил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, чтобы рассказать о радостном событии — власти США согласились профинансировать развитие программы исследования Луны.
Об этом руководитель российского космического ведомства сообщил в своем Twitter, передает «Свободная пресса». США планируют совершить новую пилотируемую миссию на Луну в 2028 году. Такие сроки обозначены в проекте бюджета американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
По словам Рогозина, они также обсудили предстоящие двусторонние контакты и пуск с Байконура, отмечает RT. Новая экспедиции на Международную космическую станцию должна отправиться 14 марта. В экипаж «Союза МС-12» входят россиянин Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.
Овчинин и Хейг должны были прибыть на орбиту еще в октябре 2018 года, однако их полет был прерван вскоре после взлёта из-за разрушения второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Алексей Овчинин , Роскосмос , NASA , США
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