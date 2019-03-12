Глава NASA позвонил Рогозину, чтобы похвастаться

Об этом руководитель российского космического ведомства сообщил в своем Twitter, передает «Свободная пресса». США планируют совершить новую пилотируемую миссию на Луну в 2028 году. Такие сроки обозначены в проекте бюджета американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

По словам Рогозина, они также обсудили предстоящие двусторонние контакты и пуск с Байконура, отмечает RT. Новая экспедиции на Международную космическую станцию должна отправиться 14 марта. В экипаж «Союза МС-12» входят россиянин Алексей Овчинин , а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Овчинин и Хейг должны были прибыть на орбиту еще в октябре 2018 года, однако их полет был прерван вскоре после взлёта из-за разрушения второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».