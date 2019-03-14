Экипаж потерпевшего аварию «Союза» отправится на МКС второй раз

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, не попавшие на МКС из-за аварии ракеты в октябре 2018 года, отправятся на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-12" 14 марта вместе с американкой Кристиной Кук , сообщали в "Роскосмосе".

Старт корабля на ракете "Союз-ФГ" запланирован на 22.14 мск с космодрома Байконур . Корабль полетит к станции по короткой схеме, сделает всего четыре витка вокруг Земли и достигнет станции, по предварительным расчетам, в 4.07 мск 15 марта. Миссия должна будет продлиться 204 дня.

Много работы за бортом

Как сообщали в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", в мае 2019 года запланирован выход российских членов экипажа в открытый космос. Овчинин вместе с Олегом Кононенко (уже находится на станции) снимут с внешней поверхности станции экспонируемые материалы и затем возвратят их на Землю, чтобы учёные выяснили, как космические условия повлияли на образцы. Выход должен состояться 29 мая.

Астронавты НАСА также проведут много времени в открытом космосе. Выходы запланированы на 22 и 29 марта и 8 апреля. Каждый из них продлится около 7 часов. При этом в американском космическом ведомстве не сообщали, кто именно из астронавтов будет участвовать в каждом из выходов (обычно космонавты и астронавты выходят по двое).

Кристина Кук сообщала, что ей предстоит работать за бортом с находящейся сейчас на станции Энн Макклейн. Это будет первый в истории выход сразу двух женщин.

Также Овчинин сообщал, что собирается выращивать на МКС болотное растение ряску и смотреть, как она реагирует на условия невесомости. Кроме этого космонавт хотел бы пообщаться с орбиты с музыкантами группы "Ария", Валерием Кипеловым и участниками групп "Круиз" и "Черный Кофе". Кук, в свою очередь, рассказывала, что хочет попробовать заняться йогой на орбите.

Как стало известно накануне старта, трудности с техникой продолжают преследовать экипаж. Источник в отрасли сообщил РИА Новости , что комплексные испытания ракеты "Союз-ФГ" пришлось повторить из-за проблем, возникших накануне во время предстартовой проверки. Другой источник сообщил, что специалисты украинского предприятия "Коммунар" совместно с российскими коллегами пришлось заменить два прибора системы управления (на ракетах "Союз-ФГ" система управления украинского производства).

Из-за возникших проблем пришлось перенести обряд освящения ракеты. Впоследствии командир экипажа Алексей Овчинин подтвердил, что "незначительная неисправность" была устранена.

Вторая попытка

Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС из-за аварии ракеты 11 октября 2018 года. На 118-й секунде после старта не отделился один из четырех боковых блоков первой ступени. Как потом выяснила аварийная комиссия "Роскосмоса" , датчик, ответственный за отделение блока, погнули при сборке ракеты на космодроме. Из-за этого "боковушка" начала скользить вниз, пропоров центральную ступень. На 121-й секунде компьютер дал команду на отстрел спускаемого аппарата с космонавтами.

О том, что космонавты вышли на связь и чувствуют себя хорошо после баллистического спуска (перегрузки в 7g), первыми сообщили спасатели. Уже на следующий день после аварийного приземления космонавтов спецбортом доставили в подмосковный Звездный городок, а затем отправили по домам.

Аварийная комиссия быстро выяснила, что датчик погнули именно во время сборки ракеты на космодроме. По словам председателя аварийной комиссии Олега Скоробогатова, специалистам не ставилась задача выявить виновных, а лишь определить технические причины произошедшего. Официально о конкретных лицах, которые могли некачественно собрать ракету, так и не сообщалось.

Экипаж, отправляющийся на МКС 14 марта, сохранил свою эмблему треугольной формы — её лишь зеркально развернули и добавили фамилию Кук. Ранее космонавты и астронавты неоднократно заявляли, что доверяют кораблю и уверены в его надежности.

Овчинин с Хейгом летели в октябре вдвоем, потому что в апреле свободное третье место должен был занять астронавт из ОАЭ. Однако из-за неудачного старта полет арабского члена экипажа пришлось перенести. Он должен будет прилететь в сентябре 2019 года на "Союзе МС-15" вместе с российским и американским астронавтом. После их прибытия к станции на короткое время будут пристыкованы три пилотируемых корабля, а численность экипажа подрастет до девяти человек (обычно на станции работают шестеро).