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Японский зонд «Хаябуса-2» снова спустился к астероиду Рюгу 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Руководители японской космической миссии рассказали, что межпланетная станция «Хаябуса-2» успешно совершила очередное сближение с астероидом Рюгу.
В этот раз зонд исследовал место, которое ученые присмотрели для создания искусственного кратера. Его зонд сделает с помощью медного снаряда и заряда взрывчатки.
Через некоторое время «Хаябуса-2» вновь спустится к этому месту, чтобы сделать забор глубокого грунта, который расскажет о составе внутренних слоев астероида.
Для этого японский зонд сблизится с поверхностью астероида и на высоте 500 метров выстрелит в него пенетратором SCI, состоящим из медного снаряда массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммового заряда взрывчатого вещества.
Если все пойдет по плану, снаряд сделает небольшой кратер на поверхности астероида, который в дальнейшем станет местом для научных исследований.
Зонд «Хаябуса-2» уже выстреливал в астероид в начале месяца. На видео ниже видно, как аппарат медленно спускается к астероиду и выстреливает в него снарядом, после чего собирает материал.
Вторая подготовительная операция CRA1 намечена на период с 20 по 22 марта и предполагает более детальный осмотр региона S01, а сама операция по созданию кратера намечена на первую неделю апреля.
Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.
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Наука и техника , Наука
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