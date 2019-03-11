Подтверждена экзопланета, найденная «Кеплером» первой

Спустя практически восемь лет ученые подтвердили первого обнаруженного «Кеплером» кандидата в экзопланеты.

Речь идет об объекте KOI 4.01 — первом кандидате в экзопланеты, обнаруженным «Кеплером». Предполагалось, что данная планета размерами напоминает Нептун и вращается вокруг звезды главной последовательности с радиусом около 1,1 солнечного радиуса. Позже, однако, KOI 4.01 посчитали ложной целью и то вносили в список экзопланет, открытых «Кеплером», то исключали из него.

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Astronomical Journal, специалисты заново изучили KOI 4.01 — на основе данных «Кеплера» и наземных телескопов. Исследователи определили, что первоначальные данные были неверны. Так, радиус родительской звезды объекта, получившей название Kepler-1658, согласно новым оценкам, составляет примерно 2,89 солнечного, а масса — 1,45 массы Солнца; при этом экзопланета, которая теперь носит название Kepler-1658b, представляет собой горячий Юпитер с радиусом 5,73 массы Юпитера и с радиусом 1,07 радиуса Юпитера. Как выяснили ученые, период обращения Kepler-1658b вокруг звезды равен 3,85 дня.

Телескоп «Кеплер» был запущен в 2009 году. Во время своей миссии он занимался поиском экзопланет при помощи метода транзитной фотометрии. Осенью прошлого года запасы топлива аппарата подошли к концу и он завершил работу.