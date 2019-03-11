Ученые наблюдают за перемещением молекул воды вокруг Луны

В статье, опубликованной в Geophysical Research Letters, описывается, как измерения в рамках проекта Lyman Alpha Mapping Project (LAMP) разреженного слоя молекул, временно «прилипших» к поверхности, помогли охарактеризовать изменения гидратации Луны в течение дня.

Используя инструмент на борту Лунного орбитального аппарата НАСА (LRO), ученые наблюдали, как молекулы воды движутся вокруг светлой стороныЛуны.

До последнего десятилетия или около того, ученые полагали, что любая вода на нашем спутнике, существует в основном в виде скоплений льда в постоянно затененных кратерах возле полюсов.

Совсем недавно исследователи определили поверхностные воды в редких популяциях молекул, связанных с лунной почвой или реголитом. Количество и местоположение варьируются в зависимости от времени суток. Эта вода более распространена в более высоких широтах и имеет тенденцию перемещаться, когда поверхность нагревается.

«Это важный новый результат о воде на лунной поверхности, горячая тема, так как космическая программа нашей страны возвращается к фокусу на исследованиях Луны», — сказал д-р Курт Ретерфорд, главный исследователь из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио, штат Техас.

«Недавно мы преобразовали режим сбора света LAMP для более точного измерения отраженных сигналов на лунной дневной стороне, что позволяет нам более точно отслеживать, где находится вода и сколько ее присутствует».

Молекулы воды остаются тесно связанными с реголитом до тех пор, пока температура поверхности не достигнет пика около лунного полудня. Затем молекулы термически десорбируются и могут переместиться в соседнее место, достаточно холодное для того, чтобы молекула «прилипла» или населяла чрезвычайно разреженную атмосферу или экзосферу Луны, пока температура не упадет, и молекулы не вернутся на поверхность.