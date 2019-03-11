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Hubble заснял ослепительное столкновение двух галактик 

Российская Газета + ещё 5 2 часа назад
Фото: ESA / Hubble & NASA, A. Adamo et al.
Сотрудники американского космического агентства NASA и европейского космического агентства ESA представили изображение столкновения двух галактик, расположенных в созвездии Геркулеса.
Так называемый объект NGC 6052 находится на расстоянии около 230 миллионов световых лет от Земли. Он был открыт еще в 1784 году астрономом Уильямом Гершелем.
Первоначально объект был классифицирован как единая галактика неправильной формы, хотя последняя и показалась ученым странной. И только теперь удалось установить, что NGC 6052 — это не одна, а две галактики, которые находятся в процессе слияния.
Доказывающее это изображение было получено с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3, установленной на космическом телескопе Hubble.
Исследователи выяснили, что две галактики опасно сблизились миллионы лет назад. Они перешли в хаотическое состояние, которое и запечатлел телескоп. Звезды в них теперь движутся по новым траекториям под влиянием гравитационного эффекта, вызванного столкновением.
В конце концов, объекты полностью сольются, образовав единую стабильную галактику. К слову, подобное явление ожидает и наш Млечный Путь.
Считается, что примерно через четыре миллиарда лет наша галактика столкнется с туманностью Андромеды.
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Наука и техника , Наука , Роскосмос , NASA
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