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Ученых поразила скорость потепления в российской Арктике 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: URA.RU
Повышение среднегодовой температуры в российской Арктике в четыре раза превышает мировые темпы. Об этом заявили в Институте глобального климата и экологии.
«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет. Это в четыре раза выше темпов глобального потепления», — сообщает RT со ссылкой на Институт.
Отмечается, что темпы потепления в Арктике опережают среднероссийские почти в полтора раза. По итогам 2018 года температура в Арктической зоне России превысила норму на 2,48 °С.
К российской зоне Арктики относятся ЯНАО, Мурманская область, Ненецкий АО и Чукотка. Частично к этой зоне прилегают территории Архангельской области, Карелии, Республики Коми, Красноярского края, Якутии и островов в Северном Ледовитом океане.
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Наука и техника , Погода , Экология
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