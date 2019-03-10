Ученых поразила скорость потепления в российской Арктике

Повышение среднегодовой температуры в российской Арктике в четыре раза превышает мировые темпы. Об этом заявили в Институте глобального климата и экологии.

«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет. Это в четыре раза выше темпов глобального потепления», — сообщает RT со ссылкой на Институт.

Отмечается, что темпы потепления в Арктике опережают среднероссийские почти в полтора раза. По итогам 2018 года температура в Арктической зоне России превысила норму на 2,48 °С.

К российской зоне Арктики относятся ЯНАО, Мурманская область, Ненецкий АО и Чукотка. Частично к этой зоне прилегают территории Архангельской области, Карелии, Республики Коми, Красноярского края, Якутии и островов в Северном Ледовитом океане.