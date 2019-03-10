Илон Маск подсел на русские мемы

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации». Бизнесмен ответил на твит картинкой, которую ему присылали русскоязычные пользователи соцсети.

pic.twitter.com/JoBxDo3zwh— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2019 г. Ответ Маска набрал более пяти тысяч ретвитов и 50 тысяч лайков.

В феврале сообщалось, что Маск оценил мемы о себе. Так, он поставил шесть баллов из десяти картинке с кадрами из мультфильма «Мадагаскар», авторы которой выделили часть слова «gascar» (автомобиль, заправляемый бензином) и сопоставили со снимками бизнесмена (чья компания Tesla производит электромобили).

В том же месяце предприниматель отреагировал на ролик с участием «Жигулей» и ставропольского студента, опубликованный в Twitter. В нем был отмечен аккаунт бизнесмена с подписью And how do you like this («Как тебе такое»). На твит ответил сам бизнесмен, написав на русском языке «хаха офигенно».