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Илон Маск подсел на русские мемы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: John Raoux / AP
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации». Бизнесмен ответил на твит картинкой, которую ему присылали русскоязычные пользователи соцсети.
Ответ Маска набрал более пяти тысяч ретвитов и 50 тысяч лайков.
В феврале сообщалось, что Маск оценил мемы о себе. Так, он поставил шесть баллов из десяти картинке с кадрами из мультфильма «Мадагаскар», авторы которой выделили часть слова «gascar» (автомобиль, заправляемый бензином) и сопоставили со снимками бизнесмена (чья компания Tesla производит электромобили).
Илон Маск оценил мемы о себе
В том же месяце предприниматель отреагировал на ролик с участием «Жигулей» и ставропольского студента, опубликованный в Twitter. В нем был отмечен аккаунт бизнесмена с подписью And how do you like this («Как тебе такое»). На твит ответил сам бизнесмен, написав на русском языке «хаха офигенно».
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Наука и техника , Илон Маск
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