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В России подготовили замену зарубежным авиационным двигателям 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: пресс-служба «ОДК-Климов»
В России заканчивается разработка авиационного малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800. Об этом рассказал ведущий конструктор проекта Виталий Логинов, передает RT.
Разрабатываемый в качестве замены иностранным агрегатам, ВК-800 должен пройти стендовые испытания в 2019 году. В 2020-м планируется сертифицировать летательный аппарат с этим двигателем. В ближайшее время двигатель самолетного типа будет собран «в железе» для проведения сертификационных испытаний.
В случае положительного решения, ВК-800 станет основой для силовых установок для легких самолетов и вертолетов грузоподъемностью до 1,5 тонн. Среди них — многоцелевые вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126 (Ка-128) и Ми-54.
ВК-800 разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) и в «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург).
В октябре 2018 года сообщалось, что Россия впервые создала гражданский турбореактивный двигатель. ПД-14 получил от Минпромторга Сертификат типа, подтверждающий готовность агрегата. Данная силовая установка будет устанавливаться на ближне-среднемагистральные самолеты МС-21, взамен ныне эксплуатируемых американских двигателей PW1000G.. box#2304954
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Наука и техника , Минпромторг
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