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Определена масса Млечного Пути 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как выяснило Европейское космическое агентство, наша галактика примерно в 1,5 триллиона раз тяжелее Солнца.
В пресс-релизе ЕКА, который цитирует ТАСС, говорится, что вычисления проводили на основе объединения данных, полученных от телескопов «Гайя» и «Хаббл».
В агентстве отметили, что подсчёты сугубо приблизительные, поскольку тёмная материя, на которую приходится 90 процентов массы галактики, не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. Это затрудняет или даже делает невозможным её прямое наблюдение. Непосредственно масса планет составляет лишь небольшую часть массы Млечного Пути, отмечают астрономы.
В этой связи вычисления произведены методом, основанным на измерении скоростей шаровых скоплений — плотных звёздных групп, которые вращаются вокруг спирального диска Галактики на большом удалении от него.
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Наука и техника , Наука , Европейское космическое агентство , ИТАР-ТАСС
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