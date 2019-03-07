Определена масса Млечного Пути

Как выяснило Европейское космическое агентство , наша галактика примерно в 1,5 триллиона раз тяжелее Солнца.

В пресс-релизе ЕКА, который цитирует ТАСС , говорится, что вычисления проводили на основе объединения данных, полученных от телескопов «Гайя» и «Хаббл».

В агентстве отметили, что подсчёты сугубо приблизительные, поскольку тёмная материя, на которую приходится 90 процентов массы галактики, не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. Это затрудняет или даже делает невозможным её прямое наблюдение. Непосредственно масса планет составляет лишь небольшую часть массы Млечного Пути, отмечают астрономы.

В этой связи вычисления произведены методом, основанным на измерении скоростей шаровых скоплений — плотных звёздных групп, которые вращаются вокруг спирального диска Галактики на большом удалении от него.