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Супруга Рогозина решила создать фан-клуб Роскосмоса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Супруга гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна заявила, что создаст фан-клуб госкорпорации, который отразит информационные атаки на Роскосмос.
«Всем привет из космоса! Вернее, из Роскосмоса! В условиях постоянных инфоатак на Роскосмос объявляем о создании фан-клуба Роскосмоса», — написала Рогозина в соцсетях, передает РИА «Новости».
Через какое-то время Рогозина удалила публикацию, но пояснила, что это было технической ошибкой. В новом сообщении она подтвердила, что фан-клуб корпорации создается.
«По технической ошибке улетел предыдущий пост. Подтверждаю. Поддержим Роскосмос! Создадим свой фан-клуб! Давайте все вместе — к звездам!» — написала она в новом посте.
Ранее представитель Роскосмоса Владимир Устименко в интервью агентству заявлял, что корпорация подверглась информационной атаке. По его словам, атака была направлена на то, чтобы помешать России вернуть лидерство в космической сфере и создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации. Это мнение разделил Дмитрий Рогозин. Он заявил, что атака заказана конкурентами госкорпорации.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Устименко , Роскосмос , РИА Новости
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