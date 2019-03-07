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Плюшевая игрушка Илона Маска побывала в российском «Союзе» на МКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Плюшевая игрушка в виде маленькой Земли, которая на днях прилетела на МКС на беспилотном американском корабле Dragon-2, побывала вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком в российском пилотируемом корабле "Союз МС-11".
На Dragon-2 в кресле члена экипажа находится оборудованный датчиками манекен по имени Рипли, который назван в честь героини серии фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Роль "высокотехнологического индикатора невесомости" исполняет плюшевая игрушка в виде маленькой Земли.
На фотографиях, которые опубликовал на своей странице в Twitter Сен-Жак, видна плюшевая игрушка, находящаяся в спускаемом аппарате "Союза МС-11" рядом с пультом космонавтов и в кресле командира корабля — россиянина Олега Кононенко.
"Я посетил "Союз" сегодня. Другой космический корабль, но те же самые законы физики!", — написал Сен-Жак.
Американский беспилотный корабль Dragon-2 был запущен к МКС 2 марта и причалил к ней в автоматическом режиме 3 марта.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж в составе россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американки Энн МакКлейн. Вскоре к ним должны присоединиться россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кук, старт которых на корабле "Союз МС-12" с космодрома Байконур планируется 14 марта.
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Наука и техника , Кристина Кук , Алексей Овчинин
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