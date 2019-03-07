Плюшевая игрушка Илона Маска побывала в российском «Союзе» на МКС

Плюшевая игрушка в виде маленькой Земли, которая на днях прилетела на МКС на беспилотном американском корабле Dragon-2, побывала вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком в российском пилотируемом корабле "Союз МС-11".

На Dragon-2 в кресле члена экипажа находится оборудованный датчиками манекен по имени Рипли, который назван в честь героини серии фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Роль "высокотехнологического индикатора невесомости" исполняет плюшевая игрушка в виде маленькой Земли.

На фотографиях, которые опубликовал на своей странице в Twitter Сен-Жак, видна плюшевая игрушка, находящаяся в спускаемом аппарате "Союза МС-11" рядом с пультом космонавтов и в кресле командира корабля — россиянина Олега Кононенко.

"Я посетил "Союз" сегодня. Другой космический корабль, но те же самые законы физики!", — написал Сен-Жак.

Американский беспилотный корабль Dragon-2 был запущен к МКС 2 марта и причалил к ней в автоматическом режиме 3 марта.