Уральские ученые получили премию за идеи для производства труб

Премию правительства РФ в области науки и техники за 2018 год получил коллектив авторов, который решил значимую для экономики страны задачу импортозамещения трубной продукции для нефтегазового комплекса. Лауреаты, работающие в Газпроме Трубной металлургической компании , Институте металлургии УрО РАН и челябинском НИИ трубной промышленности, разработали и внедрили высокоэффективные технологии производства стальных бесшовных труб нового поколения.

Проблема импортозамещения в трубной промышленности не нова, она возникла еще в прошлом веке, когда потребовалась транспортировка больших объемов газа за пределы России и одновременно, в 1962-м, США ввели эмбарго на поставку в СССР труб для перекачки газа (тогда был построен трубный завод в Челябинске ). Сегодня импорт труб большого диаметра практически сведен к нулю.

Еще пять лет назад России приходилось закупать в Германии Японии около десяти тысяч тонн специальных труб, которые в несколько раз дороже обычных

Новый век поставил новые задачи: истощились традиционные месторождения углеводородного сырья, началось освоение новых, где добыча ведется при повышенных нагрузках на оборудование, в особо агрессивных средах с высоким содержанием сероводорода. Пять лет назад России приходилось закупать в Германии и Японии около десяти тысяч тонн специальных труб, которые в несколько раз дороже обычных.

Решение задачи курировало правительство РФ, по словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, для эксклюзивных проектов (как раз таких, как импортозамещение в нефтегазовом секторе) ввели систему, при которой представители компаний-заказчиков модерировали рабочие группы, представители науки, производитель и потребитель продукции работали, что называется, рука об руку.

НИИ трубной промышленности разработал составы стали для производства высококачественных нарезных труб, Институт металлургии — технологические приемы выплавки. Микролегирование бором и использование магнезиального шлака вместо недешевых ферросплавов позволили не только снизить себестоимость, но и добиться рекордной стойкости футеровки — более 1650 плавок. На трубных заводах организовали производство новой продукции, полностью обеспечив газодобывающие компании.

Компетентно

Игорь Пышминцев, гендиректор Российского НИИ трубной промышленности, лауреат премии правительства РФ 2018 в области науки:

— Запросы потребителей все время растут. Нашим драйверам — компаниям нефтяной и газовой промышленности — требуется все более качественное оборудование и материалы в связи с изменением условий добычи. Увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов, меняются регионы добычи, технологии, глубины залегания, агрессивность среды — все это серьезно осложняет условия работы нефтяников и газовиков. Соответственно растут и требования к трубам. Трубная промышленность остается отраслью черной металлургии, а значит, ее основная задача — обеспечить высокую производительность, снизить себестоимость, повысить эффективность всех процессов, то есть быть конкурентоспособной. В нынешних условиях это особенно актуально.