«Земля плоская»: постпред Британии в ООН раскритиковала науку в России

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс охарактеризовала российскую науку как отсталую, высказываясь о результатах нового доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском городе Дума и реакции России на него.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке "скорее всего" использовался хлор. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Доклад о Думе, это важно, поскольку он сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось и это еще один пример российской науки уровня "земля плоская", — сказала Пирс перед закрытыми слушаниями Совбеза ООН по применению химоружия в Сирии.

"Они не уделяют внимания иностранцам и их опыту, а также всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО", — продолжила постпред.

По ее мнению, доклад делали независимые эксперты, "хочу это подчеркнуть, которые принадлежат к уважаемой международной организации и поддерживаемые международным сообществом".