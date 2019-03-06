Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс охарактеризовала российскую науку как отсталую, высказываясь о результатах нового доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском городе Дума и реакции России на него.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке "скорее всего" использовался хлор. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
"Доклад о Думе, это важно, поскольку он сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось и это еще один пример российской науки уровня "земля плоская", — сказала Пирс перед закрытыми слушаниями Совбеза ООН по применению химоружия в Сирии.
"Они не уделяют внимания иностранцам и их опыту, а также всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО", — продолжила постпред.
По ее мнению, доклад делали независимые эксперты, "хочу это подчеркнуть, которые принадлежат к уважаемой международной организации и поддерживаемые международным сообществом".
"И вместо того, чтобы делать из доклада ОЗХО помойку, было бы намного лучше, если бы русские направили свою энергию на расследование того, почему сирийский режим использовал хлор против собственного населения", — заключила британский дипломат.