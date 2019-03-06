Роскосмос: глава NASA не приедет на Байконур из-за рабочего графика

Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет в марте на Байконур из-за своего рабочего графика. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Я думаю, что это связано с его рабочим графиком", — сказал Устименко, отвечая на вопрос, почему глава NASA не будет присутствовать на запуске новой экспедиции к МКС.

Устименко добавил также, что Роскосмос ведет переговоры с NASA о возможности встречи Рогозина с заместителем администратора НАСА по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером на Байконуре во время ближайшего запуска космонавтов и астронавтов.

"Герстенмайер, по последним данным, прибудет на Байконур, сейчас ведутся переговоры о возможности его встречи с генеральным директором Роскосмоса", — отметил Устименко.

По его словам, если такая встреча состоится, Рогозин и Герстенмайер могут обсудить продолжение международного сотрудничества между странами, в том числе по Международной космической станции.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 марта на корабле "Союз МС-12". На нем на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин , а также астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.