Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос: глава NASA не приедет на Байконур из-за рабочего графика 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет в марте на Байконур из-за своего рабочего графика. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
"Я думаю, что это связано с его рабочим графиком", — сказал Устименко, отвечая на вопрос, почему глава NASA не будет присутствовать на запуске новой экспедиции к МКС.
Устименко добавил также, что Роскосмос ведет переговоры с NASA о возможности встречи Рогозина с заместителем администратора НАСА по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером на Байконуре во время ближайшего запуска космонавтов и астронавтов.
"Герстенмайер, по последним данным, прибудет на Байконур, сейчас ведутся переговоры о возможности его встречи с генеральным директором Роскосмоса", — отметил Устименко.
По его словам, если такая встреча состоится, Рогозин и Герстенмайер могут обсудить продолжение международного сотрудничества между странами, в том числе по Международной космической станции.
Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 марта на корабле "Союз МС-12". На нем на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.
Ранее Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное Брайденстайном, об отзыве приглашения Рогозину посетить США. Этот визит планировался на февраль 2019 года. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.
ТАСС: последние новости
Эксперты выяснили, как российский бизнес относится к искусственному интеллекту Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах На МКС впервые испытали российские космические противогазы
Комментарии4
Наука и техника , Алексей Овчинин , Роскосмос , NASA , Washington Post , Байконур
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение