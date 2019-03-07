«Прости нас, Юра»: за что россияне не любят Роскосмос

Российская космическая отрасль — памятник утраченным достижениям и возможностям. Для нескольких поколений наших сограждан космические полеты были не только предметом гордости, но и самым наглядным национальным вкладом в общечеловеческое научное наследие. Но сегодня россиянин видит в космическом ведомстве скорее насмешку над собственными надеждами и фабрику мемов «картинка смешная, ситуация — страшная». Теперь, все, что слышит обыватель о российском космосе это богословские диспуты вокруг аварий ракет-носителей, астрономические цифры хищений и ритуальное прожектерство чиновников. О фарсах и трагедиях Роскосмоса — в материале News.ru.

Имперский фарш не прокрутишь назад

С 1992 по 2015 годы Россия почти ежегодно являлась мировым лидером по количеству космических запусков, удерживая примерно по 30—40% рынка пусковых услуг. С 2016-го, через год, после преобразования Роскосмоса из федерального агентства в госкорпорацию, страна потеряла лидерство. Доля РФ в космических запусках упала до 20%, против 26% у Китая и 32% у США соответственно.

Последний рекорд, которым гордится Роскосмос, был поставлен в 2015 году. Он принадлежит Геннадию Падалке, который дольше всех пробыл на орбите — 878 суток. Впрочем, есть сомнения, не говорит ли это скорее о сверхэксплуатации космонавтов и отсутствии новых кадров, которыми можно было бы заменить ветеранов. Между прочим, спустя два года после этого, Падалка уволился написав открытое письмо, в котором раскритиковал менеджмент Роскосмоса, «дискредитирующего профессию». Вместе с ним ушел и костяк российского космического отряда.

Явного поступательного снижения запусков до создания госкорпорации не наблюдалось, их доля рухнула почти вдвое именно после реформы. Последнюю, кстати, начал именно тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин , который впоследствии новую структуру и возглавил. Не факт, что падение напрямую связано с превращением агентства в корпорацию, вполне вероятно, что процесс деградации просто сделал неизбежный со временем качественный скачок, лишь совпавший с реформой по времени.

Планы создания госкорпорации появились в правительстве в 2012 году якобы в связи с участившимися падениями ракет-носителей. Объявлялось, что это позволит создать отраслевую вертикаль власти, которая объединит в себе и управленческие силы, и профильные предприятия, ставшие акционерными обществами.

Уже тогда специалисты, например член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш, называли это «имитацией кипучей деятельности».

«Если у нас сельским хозяйством управляет акушер-гинеколог, „Аэрофлотом“ — банкир, а Министерством обороны — мебельщик, то я совершенно не исключаю, что во главе Роскосмоса может оказаться, скажем, ветеринар, выпускник института культуры или менеджер. Менеджер спроектирует ракету, менеджер же ее запустит и продаст», — говорил Караш в интервью «Ленте.ру».

Через три года Роскосмос возглавил бывший банкир Игорь Комаров , а ещё через три — журналист по образованию, доктор философских наук Дмитрий Рогозин, который не так давно заявил, что « Илон Маск не разбирается в ракетах, так как не является специалистом». Правда, в современном варианте биографии Рогозина появилась строчка о том, что он имеет степень доктора технических наук по специальности «Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения», но еще в 2011 году, комментируя в интервью собственное образование, он ничего не говорил об этом своём научном профиле.

О назначении Дмитрия Олеговича главой космической госкорпорации стало известно в мае 2018 года. Странности и нелепости начались почти сразу. Своим первым заместителем по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам, бывший вице-премьер сделал Юрия Урлича. В 2012 году тот покинул руководимую им фирму «Российские космические системы» на фоне уголовного дела о хищении «неустановленными лицами» 6,5 млрд руб. выделенных на систему ГЛОНАСС.

На одном из первых рабочих совещаний в новом качестве, Рогозин представил «десять заповедей» Роскосмоса — от контроля над госзаказом до отказа от «псевдоблаготворительности». В традиционно едких комментариях интернет-пользователи шутили, что якобы библейские десять заповедей не устроили руководство госкорпорации из-за пункта «не воруй». Юмор был уместен: по данным Счетной палаты , при передаче имущества от федерального агентства в ГК Роскосмос «потеряли» 627 млрд руб., в том числе за счёт необоснованного «списания» неких активов. В 2017 году СП нашла в корпорации «нарушения на 760 млрд руб».

Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Падения ракет, как известно, с реформой не прекратились, зато реакции на них становятся всё более спорными. Так неудачный запуск спутника «Метеор-М» в 2017 году, вызвал целый богословский диспут, после того как протодиакон Андрей Кураев заявил, что священники РПЦ , освящающие ракеты, должны отвечать за аварии с ними.

«Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема» — говорил Кураев.

Другие клирики вызвались ему оппонировать.

Кстати, священник, проводящий обряд освящения, к примеру, в Плесецке, является штатным сотрудником космодрома, для него введена должность — помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Это позволяет обойтись без «госзакупок» услуг духовенства.

Соседи в космосе

Дмитрия Рогозина в последние годы достаточно часто сопровождали казусы, несколько пошатывающие его образ сурового куратора оборонной промышленности. Вспоминается история с клипом, который он, будучи еще вице-премьером, выложил перед новым 2016 годом. На нём чиновник демонстрировал своё умение стрелять из пистолетов «по-македонски». В скором времени клип был удалён, на время исчез из публичного пространства и сам чиновник. Сразу несколько крупных СМИ тогда написали, что во время съёмок клипа Рогозин прострелил себе ногу. Его пресс-секретарь позже это опровергал, утверждая, что шеф повредил конечность при игре в гандбол. Как бы то ни было, травма была легкой для организма государственного деятеля, но тяжелой для имиджа: вице-премьеру тут же припомнили фразу «Мы не собираемся стрелять себе в ногу», которую он сказал двумя годами ранее, давая понять, что Россия не намерена отказываться от поставок в США ракетных двигателей.

На этом странные ситуации не закончились. Половина осени 2018 года прошла в медиасфере под обсуждение дыры в корпусе корабля «Союз», которую нашли за санузлом, причем ее поиск велся в прямом эфире трансляции NASA . Особенный ажиотаж вызвали объяснения, которые давало российское космическое ведомство. Так, Дмитрий Рогозин предположил, что дыра была просверлена не на Земле, а уже в безвоздушном пространстве.

«Есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — заявил Рогозин в первые дни после инцидента, добавив, что «воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности».

Тем самым хрестоматийная, но сугубо земная проблема вечно сверлящего за стенкой соседа, была экстраполирована вовне, далеко за пределы планетарной атмосферы.

Буквально через месяц после этого, последовало ещё одно смелое заявление. Рогозин рассказал, что в ближайшие годы Россия «вместе с дружественными странами» должна приступить к реализации проекта по строительству долгосрочной космической станции на поверхности Луны, где основные работы по изучению поверхности спутника будут выполнять роботы-аватары. На беду главы Роскосмоса, именно в тот день, 6 ноября 2018 года, на российском сегменте Международной космической станции вышел из строя компьютер управления.

Корабль-девочка и «юродивые вопли»

В феврале 2019 года очередное заявление главы Роскосмоса стало поводом доя интернет-мемов. Дмитрий Рогозин заявил, что разрабатываемый Россией многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» сменит название.

«Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», — заявил Рогозин.

Тут же появилась шутка, что новым названием корабля будет имя мальчика — «Дмитрий Олегович». А космонавт Михаил Корниенко, комментируя слова руководителя космической госкорпорации, резонно заметил, что «Федерация это страна, а совсем не девочка».

Немногим ранее Дмитрий Рогозин предложил оригинальное название для системы российских спутников дистанционного зондирования для мониторинга пахотных земель и инфраструктуры — «Государево око», или, как добавил чиновник, «сокращенно „Госоко“. Первые ассоциации, которые придуманное Рогозиным „Росгосоко“ вызвало у интернет-пользователей — „Недреманное Око“ Саурона из „Властелина колец“, что перекликается с оппозиционным мемом „Россия-Мордор“.

Кстати, сам Рогозин очень болезненно реагирует на сарказм интернет-аудитории, признавая, впрочем, что за ним стоит „особое отношение в обществе к нашим позициям в космосе“.

»Роскосмос всегда на виду, и любая наша неудача, авария вызывает мощный общественный резонанс и порой гипертрофированную реакцию по типу «шеф, все пропало!», а иногда и юродивые вопли «прости нас, Юра», — сказал он в интервью РБК.

Там же Рогозин назвал шквал критики в адрес госкорпорации «информационной атакой». По его мнению, у нее три источника — уже упомянутая реакция обывателя, непрофессионализм журналистов и происки конкурентов, нацеленных на дискредитацию отрасли.

Соцсети

Правда, исходя из этой теории тяжело объяснить последний скандал, который был у всех на слуху. Директор нормативно-правового департамента Роскосмоса Станислав Жарков , обсуждая в соцсетях программу московской реновации, подкинул в топку дискуссии немного социального расизма, сообщив, что население хрущёвок: «скотобаза, которая засрёт новые дома за пару лет». «Космическая» карьера этого последователя новой искренности, кстати, самого жителя хрущёвки, по всей видимости уже закончена.

Одной из последних инициатив Рогозина стала идея построить в Москве здание Национального космического центра «в форме ракеты-носителя тяжелого класса». Стоимость строительства оценивается в 25 млрд руб. Все объекты центра будут занимать 9,9 га, к ним будет прилегать территория ГКНПЦ имени Хруничева площадью 50,8 га.

Деньги на строительство должен выделить бюджет Москвы. В обмен на это город получит 88,9 га в Филях, принадлежащие центру Хруничева. При этом 30 га Роскосмос планирует продать, чтобы расплатиться с долгами корпорации, которые, по некоторым данным, превысили 120 млрд рублей.