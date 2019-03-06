«Роскосмос» и Центр Хруничева планируют повысить надежность ракет «Протон»

Роскосмос и Центр Хруничева в 2019-2021 годах планируют работы по повышению надежности и эффективности ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М", сообщил в среду Центр Хруничева.

Ранее сообщалось, что в 2019 году планируется осуществить шесть пусков ракет "Протон-М" с космодрома Байконур . Ракету намечается эксплуатировать до 2025 года. За это время предполагается выполнить около 20 пусков ракеты.

"Комплексная работа по обеспечению надежности пусков ракеты "Протон-М" будет продолжена. Руководством Госкорпорации "Роскосмос" и Центра Хруничева принято решение о разработке аналогичной программы, направленной на повышение надежности и эффективности ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" на следующий трехлетний период — 2019-2021 годы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Центра Хруничева.

В нем отмечается, что ранее Центр Хруничева совместно с "Роскосмосом" разработали и внедрили трехлетнюю "Программу поддержания надежности ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" на период 2016-2018 годы". В рамках программы было реализовано около 60 мероприятий, включавших: выявление, анализ и устранение дефектов, неисправностей в процессе производства и эксплуатации изделий ракетно-космической техники; корректировку конструкторской и эксплуатационной документации; меры по повышению качества комплектующих ракеты "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М".

"Мероприятия и инициативы, разработанные для безотказной работы ракеты-носителя "Протон", выполнены в полном объеме. Результаты от их реализации очевидны уже сегодня — с мая 2015 года и по настоящее время состоялось 14 успешных пусков ракет-носителей "Протон-М", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Центра Хруничева по внешнеэкономической деятельности Андрея Панкратова

Ранее сообщалось, что на Воронежском механическом заводе , производящем двигатели для ракет "Протон", в 2016 году были выявлены проблемы в используемом при производстве ракетных двигателей припое. В этой связи в 2017 году на переборку были отправлены 74 двигателя: для второй и третьей ступеней "Протонов". Причиной обнаружения проблем стали замечания при пуске ракеты "Протон-М" с американским спутником Intelsat-31 в июне 2016 года, когда преждевременно отключился один из четырех двигателей второй ступени ракеты.

В период с 2001 по 2018 годы состоялось 104 пуска ракет "Протон-М".

В мае 2015 года из-за аварии двигателя третьей ступени ракеты "Протон-М" был потерян мексиканский спутник связи MexSat-1. В октябре 2014 года из-за преждевременного выключения двигателя блока "Бриз-М" на нерасчетную орбиту был выведен российский спутник связи "Экспресс-АМ6". В мае 2014 года из-за аварии двигателя третьей ступени ракеты "Протон-М" был потерян российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ4R". В июле 2013 года из-за неправильной установки датчиков угловой скорости произошла авария ракеты "Протон-М" с потерей трех навигационных спутников "Глонасс-М". В декабре 2012 года из-за аварии двигателя блока "Бриз-М" российский спутник связи "Ямал-402" был выведен на нерасчетную орбиту.

В августе 2012 года из-за неправильно изготовленного жиклера произошла авария блока "Бриз-М", в результате были выведены на нерасчетные орбиты российский спутник связи "Экспресс-МД2" и индонезийский телекоммуникационный космический аппарат Telkom-3. В августе 2011 года из-за неправильного полетного задания блок "Бриз-М" вывел на нерасчетную орбиту спутник связи "Экспресс-АМ4". В 2010 года из-за заправки окислителем на 1,6 тонны больше положенного разгонный блок ДМ-03 оказался слишком тяжелым, в результате ракета "Протон-М" не вывела на орбиту три спутника "Глонасс-М".

В марте 2008 года из-за аварии двигателя блока "Бриз-М" американский телекоммуникационный аппарат AMC-14 был выведен на нерасчетную орбиту. В сентябре 2007 года японский спутник связи JCSat-11 не был выведен на орбиту из-за неразделения первой и второй ступеней ракеты "Протон-М". В феврале 2006 года арабский телекоммуникационный аппарат Arabsat-4A был выведен на нерасчетную орбиту из-за аварии двигателя блока "Бриз-М".