Космонавт Кононенко пройдет послеполетную реабилитацию на Кубани в июле

Космонавт Олег Кононенко, в настоящее время находящийся на борту Международной космической станции, пройдет послеполетную реабилитацию в здравнице Сочи в конце июля этого года, став вторым участником программы восстановления космонавтов на курортах Краснодарского края . Об этом рассказал ТАСС генеральный директор "Центра авиакосмической медицины" Михаил Потапов

"Пока планируем Олега Кононенко в Сочи привезти, примерно числа 23 июля. Где-то в конце июня он спустится на Землю, потом первый этап реабилитации пройдет, потом на второй в Сочи поедет. Раньше этого никого не будет. Позже в этом году тоже ребята будут в Сочи, но пока сложно сказать, кто именно и когда", — сообщил Потапов.

Он уточнил, что кроме Сочи для участия в программе восстановления космонавтов также прорабатываются и другие здравницы Кубани. "По краю прорабатываются варианты, там должен быть определенный набор услуг. Ничего сверхъестественного, но без некоторых основных видов восстановление невозможно, например, терренкуры обязательны, бассейн нужен, вода лечебная, восстановительные процедуры", — сказал Потапов.