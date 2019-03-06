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В Китае обнаружили гигантского шершня 

Российская Газета + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гигантского шершня, который почти в два раза превышает в размерах своих "собратьев", обнаружили в Китае, сообщает агентство Синьхуа.
Насекомое, которое было найдено учеными в провинции Юньнань на юго-западе Китая, является самым большим экземпляром из ранее известных науке. Не исключено, что речь может идти о новом подвиде. Его длина составляет шесть сантиметров, а размах крыльев достигает 9,35 сантиметра. Его улей имеет внутренний диаметр два метра.
Чжао Ли, куратор Музея насекомых Западного Китая в провинции Сычуань, сказал, что они нашли около сотни гигантских шершней в районе Пуэр, граничащем с Мьянмой. При этом они не нашли матку шершня, которая, по его словам, будет еще крупнее.
Шершень является одним из самых опасных насекомых в мире, так как он имеет жало длиной до 6,35 миллиметра, которое содержит яд, вызывающий тяжелые реакции организма. Пять укусов шершня подряд могут привести к смерти человека.
В мире имеется более пяти тысяч разновидностей шершня. Предыдущий "рекордный" гигантский шершень имел размах крыльев до 7,6 сантиметра.
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Наука и техника , Наука , Синьхуа , Китай
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