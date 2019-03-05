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Ученые рассказали о том, что может уничтожить африканские саванны 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Повышение уровня концентрации углекислого газа в атмосфере может привести к гибели почти трети растительного мира африканских саванн. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Independent.
Специалисты из университета Хериот-Уатт в Эдинбурге изучили органические остатки, обнаруженные на территории Юго-Восточной Африки. Особое внимание ученые уделили растительным маслам, сохранившимся в древних отложениях. Результаты показали, что почти 8 тыс. из 23 тыс. субтропических видов растений, ареалом которых считаются африканские саванны, могут погибнуть, если содержание углекислого газа в атмосфере продолжит увеличиваться. Биологи отмечают, что углекислый газ необходим растениям для осуществления процесса фотосинтеза, благодаря которому происходит образование органических соединений из углекислого газа и воды под действием энергии солнечного света, а также выделение кислорода.
Эксперты также пришли к выводу, что масштабы утраты биоразнообразия Юго-Восточной Африки в следующем столетии будут самыми высокими за последние 15 тыс. лет. В качестве основной причины подобного явления специалисты назвали стремительный рост содержания углекислого газа в атмосфере, который оказывает влияние на скорость роста растений. "Наше исследование информирует людей о возможном катастрофическом положении растительного мира и биоразнообразия в данном африканском регионе, а также о том, что размеры потерь будут особенно очевидны в субтропических районах, включая саванны", — подчеркнул профессор из университета Хериот— Уатт Клейтон Мэгилл.
Ученые напоминают, что исчезновение многих видов растений также связано с разрушительными последствиями изменения климата, проявляющимися, в частности, в повышении мировой температуры. Более того, увеличение объемов выбросов парниковых газов, загрязнение окружающей среды, а также активизация деятельности человека и деградация привычных для растений мест обитания оказывают негативное воздействие на флору африканских саванн.
ТАСС: последние новости
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Наука и техника , Наука , The Independent , Эдинбург
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