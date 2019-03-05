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Опровергнуто популярное представление о древней жизни на Земле 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: University of Saskatchewan
Ученые Университета Саскачевана (Канада) обнаружили древние туннели, прорытые многоклеточными организмами, обитавшими на дне океана полмиллиарда лет назад. Ранее считалось, что в этот период под водой отсутствовал кислород, необходимый для выживания беспозвоночных. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи проанализировали образцы пород, собранные в горах Маккензи на севере-западе Канады. Оказалось, что камни были пронизаны пересекающими друг друга норами диаметром от 0,5 до 15 миллиметров. Специалисты считают, что узкие туннели были проделаны полихетами — многощетинковыми червями, — а крупные норы оставлены хищниками, которые охотились на более мелких животных.
Следы червей датируются кембрийским периодом, который начался 541 миллион лет назад и закончился 485 миллионов лет назад, примерно за 270 миллионов лет до появления первых динозавров. В самом его начале произошел кембрийский взрыв — явление, результатом которого стало внезапное увеличение ископаемых остатков организмов, а также впервые появились окаменелости моллюсков и членистоногих.
Исследователи считали, что останки животных времен кембрийского взрыва хорошо сохранились, потому что погружались на дно океана, где отсутствовал кислород. Однако новые результаты показывают, что такое представление, согласно которому континентальные шельфы были гигантскими мертвыми зонами, следует пересмотреть.
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Наука и техника , Наука , Канада
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