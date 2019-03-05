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На «Картах Google» исправили некорректное отображение Крыма 

Вести.Ru + ещё 9 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания Google исправила на "Картах" ошибку, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности Крыма. В поисковике заверили, что некорректное отображение полуострова видела только "небольшая часть пользователей" iOS-устройств в России.
"Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию", — цитирует ТАСС пресс-службу Google. — Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ".
О неверном указании на "Картах Google" принадлежности субъекта РФ ранее сообщил один из депутатов Госдумы. В связи с этим в январе была инициирована проверка.
Позднее представители компании признали, что небольшое количество пользователей приложения "могут видеть некорректную информацию", и в скором времени ошибка будет исправлена. Эта ситуация, добавили в Google, является следствием технического сбоя и не имеет под собой политической основы.
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Наука и техника , Интернет , Госдума , Google , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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