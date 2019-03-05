Израильский аппарат «Берешит» сделал фото Земли при помощи «селфи-камеры»

Израильский аппарат "Берешит" передал в Центр управления полетом фотографию, сделанную бортовой "селфи-камерой". Об этом сообщила во вторник в Twitter израильская компания SpaceIL, отвечающая за осуществление научной миссии первого в истории израильского лунохода.

"На расстоянии 37,6 тыс. километров от Земли "Берешит" сделал фотографию Земли при помощи своей "селфи-камеры". На фото четко видна Австралия. Эта фотография была сделана во время медленного вращения космического аппарата, и впервые можно увидеть израильский флаг и фразу "Да здравствует народ Израиля!" на его борту", — говорится в публикации.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai. " #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 марта 2019 г. Израильский аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 585 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, получит приз в $20 млн При этом станция должна перемещаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 метров.