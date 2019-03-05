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Израильский аппарат «Берешит» сделал фото Земли при помощи «селфи-камеры» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Израильский аппарат "Берешит" передал в Центр управления полетом фотографию, сделанную бортовой "селфи-камерой". Об этом сообщила во вторник в Twitter израильская компания SpaceIL, отвечающая за осуществление научной миссии первого в истории израильского лунохода.
"На расстоянии 37,6 тыс. километров от Земли "Берешит" сделал фотографию Земли при помощи своей "селфи-камеры". На фото четко видна Австралия. Эта фотография была сделана во время медленного вращения космического аппарата, и впервые можно увидеть израильский флаг и фразу "Да здравствует народ Израиля!" на его борту", — говорится в публикации.
Израильский аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 585 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, получит приз в $20 млн При этом станция должна перемещаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 метров.
В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн 21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. Его путешествие на Луну должно занять два месяца, и в случае успеха Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.
ТАСС: последние новости
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Наука и техника , SpaceX , Google , Австралия
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