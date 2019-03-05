Астероид размером с Боинг пролетел мимо нашей планеты

Стало известно о том, что вчера вечером мимо нашей планеты прошёл гигантский астероид, размер которого сопоставим с габаритами самолёта модели Боинг 747.

Представители профильного американского ведомства сообщили, что данный объект не представлял никакой угрозы для Земли, так как его траектория проходила на внушительном удалении. Оно составляет 441 тысяч 600 километров, и это абсолютно безопасно для планеты.

Впервые данный астероид был открыт почти 4 года назад. Его размеры, по предварительным оценкам американских специалистов, могут доходить до 43 метров. В настоящий момент он продолжает своё движение по нашей системе и передвигается

со скоростью более, чем в 34 тысяч километров в час.

В следующий раз на сближение с нашей планетой астероид должен пойти в начале сентября текущего года. Если ничего в его траектории не изменится, то расстояние от Земли будет значительно больше, примерно шестьдесят три миллиарда километров.

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