Источник: на МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в Dragon-2

Необычный запах почувствовал экипаж МКС после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2: анализатор воздуха показал повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере станции, сообщил РИА Новости во вторник источник в российской ракетно-космической отрасли.

Изопропиловый спирт — бесцветная жидкость с резким запахом и мягким горьким вкусом. Он используется в косметике, парфюмерии, бытовой химии, медицине как антисептик. Умеренно токсичен, огнеопасен. Согласно российскому ГОСТу, предельно допустимая концентрация паров изопропилового спирта в воздухе составляет 10 миллиграммов на кубический метр.

Наркотический эффект от приема изопропилового спирта почти в два раза превышает аналогичный эффект от этанола. Длительное воздействие больших концентраций паров спирта вызывает головную боль, раздражает слизистые глаз и дыхательные пути.

"В настоящее время американская сторона разбирается с необычным запахом, который почувствовал экипаж МКС через несколько часов после открытия люка в корабль Dragon-2. Астронавты взяли пробы воздуха анализатором, которые показали повышенное содержание изопропилового спирта", — сказал собеседник агентства.

По его словам, концентрация спирта в атмосфере станции 3 марта составляла около 6 миллиграммов на кубический метр, что не превышало допустимых пределов, однако могло сказаться на работе оборудования станции. По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация спирта снизилась примерно до 2 миллиграммов на кубический метр, добавил источник.

Он отметил, что до стыковки корабля Dragon-2 концентрация спирта в атмосфере МКС составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр.

Американский беспилотный корабль Dragon-2 был запущен к МКС 2 марта и причалил к ней в автоматическом режиме 3 марта.