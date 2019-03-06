Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряют в России 30% компаний, тогда как в странах Европы и США в среднем этот показатель равен 22,3%, показало проведенное Microsoft исследование.

Германии, Италии, В исследовании участвовали 800 менеджеров высшего звена из Франции Нидерландов , России, Швейцарии Великобритании , США (выборка — 100 респондентов на страну). Рассматривались крупные компании со штатом более 250 человек. Исследование проводилось в период с 18 по 27 января 2019 года. К активно внедряющим ИИ отнесены компании, где технология стала частью корпоративной стратегии, а также те, в которых ИИ — неотъемлемая часть структуры компании.

"Российские руководители используют возможности искусственного интеллекта для бизнеса активнее, чем их иностранные коллеги. … 30% российских руководителей активно внедряют искусственный интеллект: в среднем по миру этот показатель равен 22,3%, а, к примеру, во Франции — только 10%", — сказано в релизе.

Как показало исследование, в России 73% директоров считают, что технология ИИ позитивно повлияет на их управленческую деятельность. Также они продемонстрировали значительно более высокую готовность к обучению и развитию новых навыков в области ИИ: 90% из них выразили желание получить поддержку профессионалов, чтобы лучше и эффективнее работать с этой технологией; в мире же этот показатель составляет 67,3%.

Кроме того, в результате исследования эксперты выявили связь между использованием искусственного интеллекта и темпами роста компании. Так, 40,6% руководителей быстрорастущих компаний (с прогнозируемым двузначным темпом роста выручки в ближайшие 5 лет) по всему миру активно внедряют ИИ, в то время как среди медленнорастущих компаний (темпы роста выручки ожидаются ниже 10%) этот показатель оказался более чем в два раза меньше и составил всего 18,5%.

Быстрорастущие компании также выразили готовность внедрять ИИ в самом обозримом будущем: 93,2% руководителей таких организаций намерены использовать ИИ при принятии решений в течение одного-трех лет, в медленнорастущих компаниях 64% руководителей сделают это только в течение трех-пяти лет.