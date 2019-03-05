Китай объявил об отправке ровера на Марс

Китай намерен послать высадить ровер на Марсе. Отправка этой миссии состоится уже в следующем году, обещают китайские ученые.

Китайские власти решили не останавливаться на достигнутых успехах в космосе и намерены отправить ровер с целью изучения Марса. При этом миссия должена отправиться к этой планете уже в следующем году, заявил удин из ведущих китайских ученых, передает CNN

Выступая накануне съезда Народного политического консультативного совета Китая, У Вэйжэнь, главный разработчик китайской лунной программы, заявил, что отправка следующей миссии именно к Марсу является закономерным шагом.

«В течение последних 60 лет мы сделали много достижений, однако нам все еще далеко до мировых космических держав. Мы должны ускорить наши темпы, — заявил он. —В следующем году мы запустим аппарат на Марс, который будет вращаться вокруг планеты, сядет на нее и возьмет пробы».

По его словам, также Китай отправит еще одну миссию на Луну, которая сядет на ее поверхность, возьмет пробы грунта и вернет образцы на Землю. В случае успеха Китай окажется третьей в истории державой, сумевшей доставить на Землю образцы лунного вещества — ранее подобный успех был достигнут советскими автоматическими и американскими пилотируемыми миссиями на Луну.

Заявление ученого прозвучало одновременно с началом эксперимента по моделированию долговременного пребывания людей на поверхности Марса, в одном из самых засушливых регионов на планете, в провинции Цинхай на западе Китая.

По данным местной прессы, стоимость строительства базы составляет $22,3 млн, ее площадь составляет свыше 53 тыс. квадратных метров, принять она может до 60 человек.

Несмотря на то, что поверхность этой пустыни покрыта красными камнями и сильно напоминает марсианские ландшафты, Цзяо Вэйсинь, профессор Пекинского университета, ранее сетовал на то, что «чрезвычайно сложно имитировать марсианские условия из-за его жестких природных и климатических особенностей — низкое атмосферное давление, сильная радиация и постоянные песчаные бури, а также большие различия в географии».

Из крупнейших держав мира Китай позднее всех начал осваивать космическое пространство, запустив первый свой спутник лишь в 1970 году, когда США уже высадили американских астронавтов на Луне. С 2003 года Китай отправил на орбиту космонавтов шесть раз и запустил две лаборатории на орбиту Земли. А в 2013 году отправил ровер на поверхность Луны, став третьей с мире державой, ю высадившейся на спутнике Земли.

В начале января 2019 года Китай произвел фурор, когда впервые в истории космический аппарат «Чанъэ-4» сел на обратной стороне Луны.

На его борту был 18-сантиметровый контейнер, который содержал почву, воду, воздух, семена хлопка, картофеля, резуховидки Таля (растение семейства капустных), рапса, а также яйца плодовых мушек (изначально планировалось отправить на Луну яйца тутового шелкопряда).

Первыми в ходе эксперимента дали побеги семена хлопка, фотографии публикует во вторник Китайское космическое агентство . Об успехе эксперимента заявил профессор Лю Ханьлун, руководитель эксперимента, не уточнив, когда именно семена дали всходы. По его словам, помимо хлопка взошли семена рапса и картофеля. «Мы уделили внимание будущему выживанию в космосе, — отмечает Лю. — Данные о том, как эти растения поведут себя в условиях низкой гравитации, позволят нам заложить основы для будущего создания космической базы».

Ранее «Чанъэ-4» прислал первые панорамные снимки обратной стороны Луны. Снимки были сделаны с помощью камеры, установленной в верхней части спускаемого аппарата. Изображения зонд передал через ретранслятор «Цюэцяо», который находится в 455 тыс. км от Земли. Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может «видеть» и обратную сторону Луны, и Землю.

Фотографии позволили китайским ученым проанализировать ландшафт и рельеф вокруг станции.

Китай запустил космическую станцию «Чанъэ-4», которой предстоит впервые в истории человечества исследовать обратную сторону Луны, 7 декабря 2018 года в 21:20 мск. «Чанъэ-4» является частью лунной программы Китая, продолжением и дублером «Чанъэ-3». Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, она получила название «Программа Чанъэ» в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Программа делится на три этапа — полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2». В рамках миссии «Чанъэ-1» удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. «Чанъэ-2» позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки «Чанъэ-3».

На втором этапе программы станция «Чанъэ-3», запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход «Юйту». Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью — спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что «Юйту» завершил работу.