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Источник рассказал, когда с «Байконура» запустят последний военный спутник России 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, когда состоится запуск последнего российского военного спутника с космодрома "Байконур". Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно имеющейся информации, последний из четырех телекоммуникационных космических аппаратов "Благовест", который будет запущен в интересах Минобороны страны, будет запущен в мае.
"Предварительно на 17 мая с "Байконура" запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником военной связи "Благовест", — заявил источник.
Ранее сообщалось, что в 2019 году с космодрома Байконур планируется выполнить 19 пусков.
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