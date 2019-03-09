Источник рассказал, когда с «Байконура» запустят последний военный спутник России

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, когда состоится запуск последнего российского военного спутника с космодрома "Байконур". Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно имеющейся информации, последний из четырех телекоммуникационных космических аппаратов "Благовест", который будет запущен в интересах Минобороны страны, будет запущен в мае.

"Предварительно на 17 мая с "Байконура" запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником военной связи "Благовест", — заявил источник.

Ранее сообщалось, что в 2019 году с космодрома Байконур планируется выполнить 19 пусков.