Назначены новые главы космодромов Байконур и Восточный

Новым директором космодрома Восточный назначен Роман Бобков, главой космодрома Байконур — Валинур Агишев. Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

«Задачи, которые стоят перед космодромом Восточный — грандиозны… запуск сверхтяжёлой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков. Роман Валерьевич (Бобков. — RT) имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями», — прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

Уточняется, что ранее Бобков занимал должность заместителя директора филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур.

В то же время Валинур Агишев ранее был директором КЦ «Восточный».