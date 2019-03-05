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Назначены новые главы космодромов Байконур и Восточный 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новым директором космодрома Восточный назначен Роман Бобков, главой космодрома Байконур — Валинур Агишев. Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
«Задачи, которые стоят перед космодромом Восточный — грандиозны… запуск сверхтяжёлой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков. Роман Валерьевич (Бобков. — RT) имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями», — прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.
Уточняется, что ранее Бобков занимал должность заместителя директора филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур.
В то же время Валинур Агишев ранее был директором КЦ «Восточный».
Ранее сообщалось, что заместитель руководителя NASA Билл Герстенмайер планирует посетить космодром Байконур для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-12» к МКС.
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