На Google Earth нашли «подводную лодку Гитлера»

На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»

Судя по кадрам, подо льдом действительно скрывается некий крупный предмет серебристого цвета, который, в теории, можно принять за подводную лодку.

В Сети набирает популярность очередная конспирологическая история, посвященная подводному флоту Адольфа Гитлера. На этот раз с помощью картографических сервисов нацистскую подлодку нашли в Антарктике.

Пользователь YouTube под ником MrMBB333 опубликовал собственное исследование, сделанное с помощью сервиса Google Earth. Судя по кадрам, подо льдом действительно скрывается некий крупный предмет серебристого цвета, который можно принять за подводную лодку.

«Если вы посмотрите на верхнюю часть, то увидите что-то похожее на нечто серебристого цвета. Оно имеет искусственно созданную структуру. Я не могу утверждать, что это подводная лодка. Но она очень похожа», — утверждает автор ролика, демонстрируя для убедительности макеты и фотографии подводных кораблей.

Теории о подводном флоте нацистов во льдах не являются чем-то новым для любителей конспирологии. Они берут начало еще в 1937 году, когда Гитлер отправил в это регион научную экспедицию. С тех пор многие конспирологи по всему миру уверены, что фюрер успел построить в Антарктике секретную военную базу.