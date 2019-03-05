Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Судя по кадрам, подо льдом действительно скрывается некий крупный предмет серебристого цвета, который, в теории, можно принять за подводную лодку.
В Сети набирает популярность очередная конспирологическая история, посвященная подводному флоту Адольфа Гитлера. На этот раз с помощью картографических сервисов нацистскую подлодку нашли в Антарктике.
Пользователь YouTube под ником MrMBB333 опубликовал собственное исследование, сделанное с помощью сервиса Google Earth. Судя по кадрам, подо льдом действительно скрывается некий крупный предмет серебристого цвета, который можно принять за подводную лодку.
«Если вы посмотрите на верхнюю часть, то увидите что-то похожее на нечто серебристого цвета. Оно имеет искусственно созданную структуру. Я не могу утверждать, что это подводная лодка. Но она очень похожа», — утверждает автор ролика, демонстрируя для убедительности макеты и фотографии подводных кораблей.
Теории о подводном флоте нацистов во льдах не являются чем-то новым для любителей конспирологии. Они берут начало еще в 1937 году, когда Гитлер отправил в это регион научную экспедицию. С тех пор многие конспирологи по всему миру уверены, что фюрер успел построить в Антарктике секретную военную базу.
ТК «Звезда»: последние новости
Геологи предсказали вулканическую катастрофу в США «Ты какая категория скотобазы?»: чиновник Роскосомаса оскорбил жителей хрущевок Ученые сообщили, что Солнце впало в спячку
Комментарии
Наука и техника , Видео , Google
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
На Google Earth нашли «подводную лодку Гитлера»
Наука и техника
Пока вы спали: «таинственная» российская ракета испугала Запад
Общество
Российских железнодорожников накажут за стриптиз в депо
Общество
Охранники «Пятерочки» накинулись на покупателя из-за просрочки
Происшествия
Беларусь показала беспилотный бомбардировщик
Армия Оружие
Опубликовано видео задержания экс-главы Каменска-Уральского
Криминал Происшествия
«Мисс Гомофобия»: преемницу Меркель уничтожают за шутку
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение