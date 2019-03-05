Названы сроки замены композитов в МС-21 на отечественные

Каблов сообщил, что в данном самолете «достаточно хороший объем применения композитов, но наших материалов там нет». В данный момент «задача поставлена за два года заменить все композиционные материалы на отечественные, и она решается, так как американцы перекрыли нам поставки этих материалов», передает РИА «Новости»

«Мы нашли все решения, чтобы провести импортозамещение», — добавил он.

МС-21-300 — это пассажирский самолет нового поколения вместимостью 211 пассажиров. Среди достоинств нового лайнера производители называют комфортный пассажирский салон. Кроме того, самолет более экологичен, чем Airbus и Boeing , показатели выбросов углекислоты и азота у российского лайнера ниже.

Главным достоинством нового самолета является экономичность. Сверхпрочное композитное крыло позволяет значительно улучшить аэродинамику, что уменьшает расходы при эксплуатации лайнера на 12-15% по сравнению с существующими аналогами.

В феврале сообщалось, что EASA провело первую сессию полетов по программе сертификации российских самолетов МС-21-300.