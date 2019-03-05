Источник: Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты

"Разработанная концепция получит серьезные изменения", — сказал собеседник агентства, не уточнив, что вызвало требования к пересмотру проекта.

Однако, по его словам, внесенная на рассмотрение федеральным ведомствам концепция ракеты была отклонена.

Другой источник сообщил РИА Новости, что концепцию сверхтяжелой ракеты вернули на доработку в связи с тем, что проект не был увязан с разрабатывающейся программой исследования и освоения Луны на длительный срок, а предполагал программу полетов ракеты к Луне только на ближайшие пять-семь лет после создания носителя, без взгляда на перспективу.

Ранее предполагалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в марте. Недавно глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что программа исследования и освоения Луны, частью которой станет проект сверхтяжелой ракеты, ещё находится на согласовании и будет представлен в Совбез России в течение полугодия.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал РИА Новости, что "Роскосмос" окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне.

В начале февраля в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что готовится к внесению в правительство эскизный облик ракеты сверхтяжелого класса, подписан генеральный график создания сверхтяжелого комплекса и ее наземной инфраструктуры.

Указ президента Владимира Путина о создании "Енисея" был подписан в начале 2018 года. Первый пуск планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для "Енисея" планируется построить в 22 километрах от города Циолковский в Амурской области. На создание ракеты "Роскосмос" просил выделить 1,2 триллиона рублей.

Окончательный облик ракеты "Енисей" со всеми техническими особенностями будет прописан в эскизном проекте, который должен быть подготовлен к ноябрю 2019 года.