Телескоп Hubble записал загадочные звуки в космосе

Ученые перевели записанные аппаратом электромагнитные сигналы в звуковой формат.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовали новую аудиозапись из космоса.

Она составлена путем преобразования радиоизлучений космических скоплений — данных, полученных в помощью телескопа Hubble, в звуковые волны.

По словам сотрудников NASA, опубликованные звуки — «вероятно, самая странная музыка в вашей жизни».

Ранее NASA уже составляли целый плейлист с комической музыкой — в него попали 22 трека, в том числе шумы, которые издают планеты Солнечной системы.