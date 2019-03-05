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Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления 

Lenta.ru 19 минут назад
В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, «Союз-ФГ» — последняя модификация ракет «Союз». Он рассказал, что осталось пустить три таких ракеты.
Оставшиеся «Союз-ФГ» будут применены для запуска к МКС в 2019 году пилотируемых кораблей «Союз МС-12», «Союз МС-13» и «Союз МС-15». «После прекращения эксплуатации „Союза-ФГ“ будут продолжать пускаться ракеты „Союз-2“ с системой управления российского производства», — сказал источник.
О том, что Россия откажется от ракеты среднего класса «Союз-ФГ» в 2019 году сообщалось в ноябре 2018-го.
Трехступенчатая ракета среднего класса «Союз-ФГ» предназначена для выведения на околоземную орбиту автоматических космических аппаратов, а также пилотируемых кораблей типа «Союз-ТМА» и грузовых космических кораблей типа «Прогресс-М» по программе МКС. Разработана и производится самарским ракетно-космическим центром «Прогресс» на базе «Союз-У».
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Наука и техника , Видео , РКЦ "Прогресс"
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