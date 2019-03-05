Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов

В конце февраля Солнце «уснуло» и пребывает в покое до сих пор. Об этом свидетельствует крайне низкая интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Дать объяснение этому явлению ученые пока не могут.

По словам экспертов, научная аппаратура работает исправно, однако солнечная активность, которая и так была некоторое время назад рекордно низкой, уменьшилась настолько, что ее перестали фиксировать приборы. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Это говорит о том, что на Солнце нет заметных вспышек, а также уменьшилось количество микро— и нановспышек, которые формируют фон солнечной активности. Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности. По словам научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, пониженная активность светила снизит количество мощных магнитных бурь. Некоторые негативные последствия от такого «застоя» вряд ли будут сильно ощутимы. Почему Солнце «решило отдохнуть» и надолго ли затянется этот период, неизвестно.

Ранее ученые прогнозировали рост количества вспышек на Солнце во второй половине 2019 года. Специалисты пришли к такому выводу после крупной солнечной вспышки, которая была зафиксирована 26 января. Событие продолжалось около 22 минут. На уровне орбиты Земли был зарегистрирован 15-кратный рост потока мягкого рентгеновского излучения.