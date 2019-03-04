К 2070 году значительно возрастёт риск вымирания 1,7 тысячи видов животных

К 2070 году на Земле могут исчезнуть около 1,7 тыс. видов животных, выяснили американские учёные. По прогнозам, из-за деятельности человека многие млекопитающие, птицы и земноводные лишатся от 30% до 50% ареалов обитания. В первую очередь, это касается видов, обитающих в Центральной и Восточной Африке, Мезоамерике, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. По мнению экологов, для сохранения биоразнообразия планеты необходимо более эффективно использовать природные ресурсы и расширять природоохранные зоны.

К 2070 году могут исчезнуть около 1,7 тыс. видов животных. К такому выводу пришли учёные из Йельского университета ( США ). Экологи проанализировали информацию о текущем географическом распределении около 19,4 тыс. видов млекопитающих, птиц и земноводных. Специалисты также учли темпы промышленного освоения территорий, являющихся естественной средой обитания животных.

Оказалось, что к 2070 году будет уничтожено до 50% ареала обитания около 886 видов амфибий, 436 видов птиц и 376 видов млекопитающих. В первую очередь, это касается существ, обитающих в Центральной и Восточной Африке, Мезоамерике, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Так, под угрозой исчезновения оказался суданский козёл и светлобровый филидор — вид птиц, населяющих тропические леса Бразилии.

По мнению исследователей, вырубка леса для очистки земель под плантации является одной из угроз для существования животных. Например, из-за высокого спроса на дешёвое пальмовое масло, растёт число пальмовых плантаций. Кроме того, лес уничтожают при добыче полезных ископаемых.

«Сокращение видовых популяций может нанести непоправимый ущерб функционированию экосистем и качеству жизни людей. Вопреки существующему мнению, что уменьшение биоразнообразия в отдалённых уголках планеты не оказывает на нас непосредственного влияния, оно может отразиться на условиях жизни людей в глобальном масштабе. Кроме того, часто причиной сокращения популяций является спрос на местное сырьё в далёких странах, — к примеру, на твёрдые породы тропической древесины, пальмовое масло или соевые бобы, — таким образом, часть ответственности за это лежит и на нас», — сообщил автор исследования Уолтер Джетц.

Большинство учёных сходится во мнении, что на данный момент Земля переживает шестой период массового вымирания, причиной которого стала деятельность человека. В прошлом году датские и шведские исследователи выяснили, что к концу XXI века исчезнут представители мегафауны, такие как слоны и носороги. В то же время будут увеличиваться популяции мелких животных вроде крыс. На восстановление биоразнообразия может уйти 3—5 млн лет.