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Оскорбивший в соцсетях жителей хрущевок чиновник «Роскосмоса» уволен 

Рамблер 1 час назад
Руководство дочерней компании «Роскосмоса» ФГУП «Организация „Агат“ приняло решение уволить начальника отдела нормативно-правовых актов Станислава Жаркова. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
»Руководство ФГУП «Организация „Агат“ (входит в „Роскосмос“) поддержало решение комиссии по этике госкорпорации „Роскосмос“ и сегодня приняло решение об увольнении сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет», — говорится в сообщении.
Напомним, Станислав Жарков в ходе дискуссии в Facebook под записью журналиста Максима Кононенко, в которой обсуждалась программа реновации, назвал жителей хрущевок «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам».
На высказывания Жаркова обратили внимание СМИ, после чего комиссия «Роскосмоса» по этике рекомендовала уволить сотрудника.
Наука и техника , Максим Кононенко , Станислав Жарков , Роскосмос
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