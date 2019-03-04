Оскорбивший в соцсетях жителей хрущевок чиновник «Роскосмоса» уволен

Руководство дочерней компании «Роскосмоса» ФГУП «Организация „Агат“ приняло решение уволить начальника отдела нормативно-правовых актов Станислава Жаркова . Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

»Руководство ФГУП «Организация „Агат“ (входит в „Роскосмос“) поддержало решение комиссии по этике госкорпорации „Роскосмос“ и сегодня приняло решение об увольнении сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет», — говорится в сообщении.

Напомним, Станислав Жарков в ходе дискуссии в Facebook под записью журналиста Максима Кононенко , в которой обсуждалась программа реновации, назвал жителей хрущевок «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам».

На высказывания Жаркова обратили внимание СМИ, после чего комиссия «Роскосмоса» по этике рекомендовала уволить сотрудника.