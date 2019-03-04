Китай планирует отправить ровер на Марс

Китайские власти намерены отправить ровер с целью изучения Марса в 2020 году.

«В течение последних 60 лет мы сделали много достижений, однако нам все еще далеко до мировых космических держав. Мы должны ускорить наши темпы. В следующем году мы запустим аппарат на Марс», — заявил главный разработчик китайской лунной программы У Вэйжень.

Он отметил, что отправка следующей миссии к Марсу является закономерным шагом. Китайский аппарат сядет на планету и возьмёт несколько различных проб. Аналогичную миссию отправят на Луну, передаёт CNN

Ранее News.ru писал о том, что впервые в истории космических исследований зонд InSight пробурил поверхность Марса и углубился в грунт соседней планеты на глубину до 50 см. На эту операцию аппарату потребовалось четыре часа, в ходе которых буровая установка зонда нанесла несколько тысяч ударов по поверхности Марса.