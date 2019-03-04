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Ученые создали новый магнитный материал 

ТАСС 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Химики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова вместе с учеными из США, Германии и Эстонии создали магнитный материал с новыми свойствами, которые открывают новые возможности для научных и прикладных работ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МГУ.
"Уникальность этого материала в том, что при изменении температур меняется его структура — не атомная, а магнитная структура, причем, неоднократно, чего раньше мы не наблюдали. В будущем магнитные материалы с этими свойствами могут быть полезны при создании магнитных переключателей, способных при относительно высоких температурах чутко реагировать на изменение магнитного поля, а при самых низких температурах управлять завихрениями тока в сверхпроводниках", — пояснил ТАСС руководитель научной группы, заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета МГУ Андрей Шевельков.
Все образцы материала оказались антиферромагнетиками — веществами, в которых магнитные моменты соседних атомов (ионов) взаимно компенсируются, так что полный магнитный момент (намагниченность) тела близок к нулю. Однако температура магнитного упорядочения, при которой вещества переходят в антиферромагнитное состояние, оказалась значительно ниже теоретической, что показывает сильную несогласованность магнитных взаимодействий в структуре соединения, сообщили в пресс-службе МГУ. При низких температурах намагниченность у образцов возрастала с уменьшением температуры, что также не характерно для антиферромагнетиков.
Синтезированные учеными из порошков железа, германия, фосфора и мышьяка магнитные соединения были построены по принципу кристаллографического срастания — на атомном уровне структура строилась из связанных и упорядоченно чередующихся блоков разных типов структур.
Магнитные материалы широко используются в электронике — в качестве основы для жестких дисков. Соединения, обладающие сложной магнитной структурой, рассматриваются в качестве перспективных для получения новых запоминающих устройств с большей плотностью записи и скоростью работы. Использование таких материалов возможно и для достижения магнитокалорического эффекта — явления, при котором вещество охлаждается или нагревается за счет изменения внешнего магнитного поля.
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Наука и техника , Технологии , МГУ , ИТАР-ТАСС , Германия , США , Эстония
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