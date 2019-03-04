Найден источник мощных космических лучей, постоянно атакующих Землю

Международная команда исследователей при помощи данных рентгеновской обсерватории Chandra установила, что источником бомбардирующих Землю мощных космических лучей могут быть гигантские газовые пузыри, расположенные у центра галактики NGC 3079 и других подобных структур.

Отчет об исследовании опубликован на сайте обсерватории. Галактика NGC 3079 расположена на расстоянии около 67 миллионов световых лет от Земли. Она содержит два гигантских пузыря из горячего газа.

Эти пузыри расположены на противоположных концах от центра галактики. Размер одного из них составляет около 4900 световых лет в поперечнике, а другой лишь немногим меньше — около 3600 световых лет.

Ученые установили, что пузыри испускают энергию в виде рентгеновского, оптического и радиоизлучения. Это было зафиксировано наблюдениями при помощи рентгеновской обсерватории Chandra. Причем оптические данные были получены при помощи телескопа Hubble.

Исследование показало, что в галактике NGC 3079 находится своего рода ускоритель космических частиц — сверхэнергетические частицы (их энергия может в 100 раз превышать энергию, которую способен создать Большой адронный коллайдер) ускоряются по мере приближения к границам пузырей.

В результате создаются ударные волны, которые ученые сравнивают со звуковыми ударами, рождающимися, например, при взрывах звезд. Частицы отражаются от этих волн и разгоняются. Они объединяются в мощные космические лучи, которые регулярно "бомбардируют" поверхность Земли.

Исследователи считают, что именно гигантские пузыри являются одним из вероятных источников этих ультраэнергетических космических лучей.